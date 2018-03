HOTEL PARADISO MONTESILVANO, LA DESTRA VA IN PROCURA

CRONACA. MONTESILVANO. La Destra Montesilvano, guidata dal Coordinatore Rosa Roberto, si recherà oggi presso la Procura della Repubblica di Pescara, per formulare e depositare un esposto al fine di ottenere definitivamente la bonifica dell’Hotel Paradiso.

«Ad oggi», spiega Rosa, «a nulla sono valsi i vari esposti inviati presso il comune di Montesilvano, non ultimo quello protocollato al Comune di Montesilvano in data 10 giugno ed inviato per conoscenza all’Arma dei Carabinieri e alla proprietà della medesima struttura, attraverso il quale si chiedeva la bonifica dell’intera struttura ed in particolar modo, con l’avvicinarsi della stagione estiva, della piscina contenente acqua maleodorante e quindi ricettacolo di insetti».