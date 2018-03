TURCO SI ALLONTANA DALLA NAVE: DENUNCIATO

ORTONA. Un cittadino turco di 37 anni, membro dell’equipaggio di una motonave battente bandiera turca e ormeggiata presso il porto di Ortona per operazioni di natura commerciale, ieri, si è allontanato dalla motonave senza farvi più ritorno. L’uomo, in possesso di un permesso “SHORE PASS” emesso dal servizio di Polizia di Frontiera della Stazione Carabinieri di Ortona, che lo autorizzava a scendere a terra, si è dileguato facendo perdere le sue tracce. Le indagini avviate dai Carabinieri della Stazione di Ortona, hanno permesso di accertare che il 37enne, prima di allontanarsi, si era impossessato del proprio passaporto ordinario custodito nella cabina di comando, all’interno di un cassetto. Nei confronti dell’uomo è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato italiano.