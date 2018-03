BLITZ NAS E SIAN A SAGRA BELLANTE, SANZIONI PER MIGLIAIA DI EURO

BELLANTE. Blitz dei Nas di Pescara e del Sian (Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione) della Asl di Teramo alla Sagra delle Lumache di Bellante (Teramo). Il controllo è scattato d'iniziativa del Sian, ieri sera, in sinergia con il nucleo antisofisticazioni dei carabinieri, nel corso del quale sono state elevate sanzioni amministrative per migliaia di euro per alcune irregolarità riscontrate, ma non legate agli alimenti. Il Sian ha ora 90 giorni di tempo per procedere alle notifiche ed avviare le procedure.