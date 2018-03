TOLLO DÀ IL BENVENUTO ALL’ESTATE CON LA MUSICA ARGENTINA

SPETTACOLO. TOLLO. Si aprirà sulle note della musica argentina venerdì 21 giugno, alle ore 21.30 presso l’Anfiteatro, la stagione estiva di Tollo. A salutare il solstizio d’estate il concerto dei Tango Loco, il complesso musicale formato dal quartetto Antonio e Lorenzo Scolletta (violino e fisarmonica), Sara Cecala (pianoforte) e Fernando Mangifesta (fisarmonica). «Un appuntamento particolarmente gradito – commenta il sindaco Angelo Radica – che rappresenta la giusta occasione per onorare uno dei nostri migliori talenti».

Il fisarmonicista Fernando Mangifesta è infatti originario di Tollo. «E’ un artista premiato con molti riconoscimenti, anche in ambito nazionale – precisa il primo cittadino – ed averlo in paese è per noi motivo di orgoglio». La serata sarà accompagnata dall’esibizione dei ballerini della compagnia “La cita di Malena” Francesca Foglia e Antonio Iubatti. L’evento è organizzato dall’associazione culturale “Opera primA- itinerari d’Arte”.