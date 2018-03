TURISTA COMASCO STRONCATO DA MALORE IN SPIAGGIA A MARTINSICURO

MARTINSICURO. Un turista di 73 anni, Vittorio Compagnoni residente a Bizzarone in provincia di Como e' stato stroncato da malore oggi, intorno alle 18, sulla spiaggia di Villa Rosa di Martinsicuro (Teramo). Il turista si trovava in spiaggia quando si e' sentito male e si e' accasciato. Prontamente sono intervenuti il bagnino dello stabilimento balneare antistante la spiaggia di via Filzi ed il figlio del pensionato che presta servizio al 118. Inutile il tentativo di entrambi e dei sanitari dell'ambulanza di rianimare l'uomo. La salma sara' riconsegnata ai familiari per il rientro nel Comasco.