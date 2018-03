INCENDIO DOLOSO A PESCARA, A FUOCO L'AUTO DI UNA DONNA

PESCARA. Un'auto e' andata a fuoco, nella notte, in via Lago di Borgiano, a Pescara, a seguito di un incendio di origine dolosa. Si tratta di una Seat Ibiza grigia di proprieta' di una donna. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Hanno riferito al personale della squadra volante che l'incendio si e' propagato dal tetto del veicolo e al momento dell'intervento erano ancora visibili le tracce di liquido infiammabile utilizzato per inondare l'auto. In via Lago di Borgiano e' arrivato anche il personale della polizia scientifica. Indaga la squadra mobile.