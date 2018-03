AGGRESSIONI TIFOSI L’AQUILA, GIP CONFERMA I DASPO

CRONACA. TERAMO. Il gip di Teramo ha convalidato i Daspo per i dei tifosi che hanno aggredito i supporters dell’Aquila. Per M.L., G.C., D.P.M. è la prima volta. Per altri tre ultrà, S.F., M.F. e D.D.V., che erano già destinatari di daspo “ senza firma” è stata disposta la misura dell’obbligo di presentazione in uffici di polizia. Per F.G. e D.D.L. erano già vigenti i provvedimenti “con firma” sempre per tre anni. Gli ultimi cinque, proprio perché già destinatari di Daspo, dovranno rispondere penalmente oltre che delle violenze anche dell’aver violato il citato provvedimento portandosi in area vicina allo stadio in coincidenza con il deflusso dei tifosi.