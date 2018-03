SETTIMANE VERDI, L’ESTATE DEI PICCOLI TOCCOLANI TRA SPORT E NATURA

INIZIATIVE. TOCCO DA CASAURIA. Sono in tutto 60 i bambini e i ragazzi di Tocco da Casauria, dai 6 ai 13 anni, che hanno scelto, per l’estate 2013, di aderire alle Settimane Verdi, campus estivi promossi dall’amministrazione comunale con l’ausilio del Centro di Educazione Ambientale (Cea) Il Bosso, una società cooperativa che opera nel settore dell’ambiente dal 1999.

La prima settimana verde “Scivolando sul Tirino” a vrà inizio lunedì 24 giugno.

La partenza è prevista da Tocco da Casauria alle ore 8.30, da dove i piccoli partiranno alla volta di Bussi sul Tirino, dove ha sede il Cea Il Bosso, per fare ritorno in paese nel pomeriggio, intorno alle ore 17.00. «Riteniamo che diffondere la sensibilità ecologica, divulgare la cultura scientifica, promuovere la conoscenza dell’ambiente e del territorio – hanno sottolineato il sindaco Luciano Lattanzio e la consigliera delegata Marika Melchiorre – sia tra i compiti precipui dell’Amministrazione comunale, proprio per questo, si è deciso anche per quest’anno di proporre ai nostri piccoli concittadini questa esperienza, che unisce la didattica al gioco, lo sport all’ambiente».

Il costo di partecipazione è pari ad euro 65 per settimana, di cui 30 euro a carico della famiglie (che dovranno al pranzo al sacco) e 35 euro a carico del Comune che affronterà anche le spese di trasporto.

Per chi volesse ancora iscriversi all’ultima settimana “Sport e natura”, prevista dal 5 al 9 agosto, i moduli sono a disposizione in Municipio, presso l’ufficio protocollo