VIRTUS LANCIANO. SETTIMANA DECISIVA PER IL NUOVO TECNICO E PER IL MERCATO

LANCIANO. La settimana appena iniziata sarà decisiva per capire meglio in primis chi siederà sulla panchina della Virtus Lanciano ed in secondo luogo per ufficializzare forse i primi importanti colpi di mercato in entrata. Per quanto riguarda l'allenatore, il Ds Luca Leone negli ultimi giorni ha contattato Marco Baroni, Giovanni Stroppa e Dario Marcolin, i principali indiziati alla successione di Carmine Gautieri. Un po' più indietro Simone Inzaghi mentre non sono da escludere clamorose sorprese dell'ultim'ora, con la scelta possibile di un allenatore fin'ora mai nominato pubblicamente dai dirigenti frentani.

Contatti importanti già avviati anche per i riscatti di Paghera, Falcinelli e Piccolo, tutti grandi protagonisti dell'ultimo fantastico campionato cadetto dei frentani.

Con ogni probabilità infine questa settimana verrà presentata la nuova campagna abbonamenti della Virtus Lanciano per il secondo anno consecutivo in Serie B.

Andrea Sacchini