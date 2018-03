AIR SHOW, 30 PARACADUTISTI NEI CIELI DI PESCARA

CRONACA. PESCARA. Saranno 30 paracadutisti, in caduta libera da 3mila 500 metri d’altezza, l’attrazione clou della seconda edizione del Pescara Sky Show 2013, un evento che domenica prossima, 16 giugno, a partire dalle 15, incanterà il pubblico sulla spiaggia e che è ormai rientrato a pieno titolo tra gli eventi dell’estate pescarese. Ci saranno gli aerei dell’Aeroclub che volteggeranno a volo radente sull’arenile, ci saranno le simulazioni in mare del salvataggio di bagnanti in difficoltà da parte della Scuola Cani Salvataggio, e ci sarà l’elicottero della Polizia che chiuderà l’evento con il sorvolo della costa, per un pomeriggio da passare con il naso all’insù.