ANCORA UN BLITZ A RANCITELLI

CRONACA. PESCARA. Questa mattina è stato effettuato nel quartiere Rancitelli un servizio di prevenzione, controllo del territorio, Polizia Giudiziaria, ordine e sicurezza pubblica, disposto dal Questore Paolo Passamonti, che ha interessato segnatamente lo stabile ‘ferro di cavallo’, in questa via Tavo, per poi estendersi nel quartiere di Fontanelle e San Donato. L’operazione di Polizia è stata effettuata da personale della Questura di Pescara, unitamente a pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo. Presente personale dei VV. F. e del 118: 32 le persone identificate; 18 controlli a veicoli; 10 verifiche a persone sottoposte agli arresti domiciliari.