ABRUZZO. SABATO ASSEMBLEA REGIONALE DELL’ITALIA DEI VALORI

ABRUZZO. Sabato 15 giugno alle ore 10,00 a Pescara, al Museo Colonna in piazza I° maggio, si terrà l’Assemblea pubblica regionale dell’Italia dei Valori, in preparazione del congresso nazionale del partito di fine giugno a Roma e delle posizioni che verranno assunte per le prossime elezioni regionali in Abruzzo.

«La nostra regione sarà un primo e importante banco di prova per il nostro partito, dopo le decisioni di cambiamento radicale che verranno prese in occasione del congresso», ha spiegato le ragioni dell’incontro Alfonso Mascitelli responsabile regionale IdV.

«Qui in Abruzzo, noi sottoporremo agli altri partiti e ai movimenti civici tre priorità. La necessità di una indicazione chiara di obiettivi specifici, con tempi e risorse certe, per affrontare le emergenze dell’Abruzzo da subito. La sottoscrizione di un codice etico comune e la scelta delle primarie per dare a tutti i cittadini la possibilità di indicare il candidato presidente, senza imposizioni o interferenze dei vecchi apparati di partito».