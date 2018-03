FINISCE IN FOSSATO CON AUTO, TROVATO DA CARABINIERI DOPO TRE ORE

PENNE. Dopo tre ore di ricerche i carabinieri hanno rintracciato un 34enne di Penne che, di ritorno da una cena a Castelli, ha perso il controllo del mezzo ed e' precipitato in un fossato. L'incidente e' avvenuto in localita' Rigopiano e l'uomo e' stato trovato verso le 5 dai militari dell'Arma del Nucleo operativo radiomobile e della stazione di Penne, coordinati dal capitano Massimiliano Di Pietro. Viaggiava su una Bmw serie1. Ha riportato lesioni diffuse ma non gravi. E' stato ricoverato in ospedale, a Pescara.