ABRUZZO/ PUBBLICATA GRADUATORIA ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ABRUZZO. LA GRADUATORIA. E' stata pubblicata la graduatoria relativa all'Avviso pubblico "Realizzazione dei percorsi triennali finalizzati all'assolvimento del diritto dovere nell'istruzione e formazione professionale", volto alla formazione per un numero significativo di giovani che scelgano di non proseguire gli studi nel sistema scolastico alla conclusione del primo ciclo di studi. Vengono finanziati, su base regionale, n. 8 percorsi triennali, due per ogni Provincia abruzzese, per un importo complessivo pari ad euro 1.844.415,12. I percorsi triennali sono articolati in un biennio a forte valenza orientativa con presenza di contenuti di base e trasversali, ed un terzo anno professionalizzante, la cui realizzazione viene affidata in esito ad una valutazione di merito ad Organismi di Formazione accreditati o accreditandi per la Macrotipologia "Obbligo Formativo – Obbligo d'Istruzione". Al termine del triennio formativo, gli studenti, dopo aver superato l'esame finale, conseguono il titolo di qualifica professionale, rilasciato dalla Regione Abruzzo, con la possibilità di ingresso nel mondo del lavoro con competenze oppure di iscriversi al quarto anno di un percorso scolastico presso gli Istituti professionali di Stato fino al conseguimento del relativo diploma di Scuola secondaria di secondo grado.