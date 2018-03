CASALINCONTRADA. Al via i lavori di completamento del polo scolastico di Casalincontrada. Ne dà notizia il sindaco Concetta Di Luzio, che comunica l’avvenuta assegnazione dei lavori alla ditta appaltatrice che, pertanto, a breve inizierà le opere in programma. «Obiettivo dell’intervento – spiega meglio il primo cittadino – è quello di ultimare il piano sottoterra del complesso e realizzare uno spazio espositivo che ci darà la possibilità di svolgere al suo interno eventi e manifestazioni». Un polo scolastico, dunque, conforme ai più evoluti standard strutturali, impiantistici e gestionali, utilizzabile non solo nel senso più ristretto delle attività scolastiche, ma anche per attività culturali e ricreative che interessano l’intero territorio. «La struttura – continua Concetta Di Luzio – si candida a divenire un punto di riferimento per le nuove generazioni e pertanto costituisce un vanto per la nostra amministrazione, da sempre attenta alle problematiche scolastiche e alla realtà del territorio».

La realizzazione dello spazio espositivo mira infatti a valorizzare Casalincontrada attraverso la costituzione di un punto di interesse che possa essere a servizio della comunità intera.