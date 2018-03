GIOCHI DELLA GIOVENTU’ DI TIRO CON L’ARCO A SILVI

SPORT. SILVI. Si è svolta questa mattina la presentazione della fase nazionale dei giochi della gioventù di tiro con l'arco - Trofeo Pinocchio 2013. L’evento organizzato dalla Federazione Italiana Tiro Con l’Arco (FITARCO) in collaborazione con l’ASD il Delfino, si svolgerà dal 22 al 23 giugno presso il Campo Sportivo Comunale Ughetto Di Febo a Silvi e porterà più di 200 atleti. All’evento sarà presente il campione Paralimpico e Portabandiera dell’Italia ai Giochi di Londra 2012 Oscar De Pellegrin. «Il Comune ha messo subito a disposizione tutto ciò che è nelle sue possibilità per ospitare un evento prestigioso quale il Trofeo Pinocchio - dice Luciana Di Marco – Finalmente dopo diversi anni siamo riusciti ad ottenere i giochi della gioventù. Un’altra importante occasione che consentirà a Silvi di essere conosciuta in tutta Italia. Ringrazio Antonio Mastrangelo dell’Associazione arcieri Il Delfino, per l’impegno, la passione e la dedizione che da oltre 30 anni dedica a questo sport, e che ci ha consentito di poter ospitare un evento così ambito». La manifestazione avrà il suo inizio ufficiale sabato 22 giugno con l’accreditamento degli atleti presso lo Stadio Comunale e, a partire dalle ore 18:30, tutti i presenti sfileranno da Piazza Ideal fino a Piazza dei Pini, dove si terrà la cerimonia di apertura. La serata verrà conclusa con una cena presso l’Hotel President, che ospiterà gran parte delle delegazioni. Il giorno successivo, domenica 23 giugno, si terranno le competizioni sportive previste. La linea di tiro allestita presso lo Stadio Comunale di Silvi vedrà impegnati a partire dalle ore 9:00 i migliori arcieri che nel corso dell’anno hanno conquistato il primo posto nelle relative categorie durante le fasi eliminatorie svoltesi in ambito provinciale e regionale in tutta la Penisola. In corsa per il podio ci saranno gli atleti delle Scuole Medie Inferiori e delle Scuole Elementari appartenenti alle seguenti categorie: Ragazzi/e nati/e nel 1999; Ragazzi/e nati/e nel 2000; Ragazzi/e nati/e nel 2001; Giovanissimi/e nati/e nel 2002-2003 e Pulcini nati/e nel 2004-2005.