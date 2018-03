ROSETO, APPROVATO PROGETTO RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO

LAVORI PUBBLICI. ROSETO. La Giunta ha approvato il progetto preliminare di riqualificazione del campo sportivo polivalente di Santa Lucia, per l'ammissione a finanziamento nell'ambito del bando del Ministero per gli Affari Regionali, Turismo e Sport, che destina all'impiantistica di base nel settore sportivo 23 milioni di euro.

Il progetto di ristrutturazione, adeguamento igienico-sanitario e messa a norma della struttura prevede, nello specifico, la realizzazione del campo di gioco con manto in erba sintetica, con misure omologate secondo i parametri della Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC), e la ristrutturazione completa degli spogliatoi esistenti. In più l'impianto sarà arricchito da un campetto polivalente per discipline quali calcetto, pallavolo, pallamano ecc.

L'importo complessivo del progetto è di 615mila euro. In caso di ammissione a finanziamento, il contributo del Ministero sarà pari a 484mila euro (nella percentuale del 79%), mentre la restante quota, di 131mila euro, sarà a carico del Comune.