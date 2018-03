CONTROLLO INTERFORZE A MONTESILVANO IN VIA ARIOSTO

PESCARA. Un controllo interforze e' in corso in via Ariosto, a Montesilvano, nei condomini denominati Viola e Tilla, dove si concentrano molti senegalesi. Un blitz simile a quelli gia' effettuati in passato e promossi in modo particolare per accertare che gli stranieri siano regolari ma anche per controllare l'uso che viene fatto degli appartamenti e per accertarne le condizioni igienico sanitarie.