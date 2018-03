MONTESILVANO. AGGRESSIONE CON MAZZA DA BASEBALL PER "CODA" AL BAR

MONTESILVANO. Aggressione al bar ieri sera in un bar di via Vestina, a Montesilvano pare per futili motivi. Un uomo di 46 anni di Elice (Pescara) e' stato colpito con una mazza da baseball da un albanese. La discussione tra i due e' scoppiata per problemi di fila nel locale, dove dovevano acquistare le sigarette. L'albanese, infastidito, e' andato in macchina, ha preso la mazza e ha colpito ad una gamba il pescarese. La vittima ha rifiutato il trasporto in ospedale e si e' riservato di presentare denuncia. L'episodio e' stato comunque riferito ai carabinieri della compagnia di Montesilvano.