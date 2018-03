FOSSACESIA : VI° EDIZIONE DEL “SUONI CONDIVISI FESTIVAL”

FOSSACESIA. Sabato 15 giugno dalle ore 20.30 torna nel piazzale antistante l’Abbazia di San Giovanni in Venere la VI° Edizione di "Suoni Condivisi Festival".

Suoni Condivisi Festival ha lo scopo di favorire l'integrazione sociale, il miglioramento psico-fisico-emozionale di ogni singolo individuo e la creazione di valore.

Parteciperanno all'iniziativa artisti diversamente abili provenienti dall’Abruzzo e da varie Regioni d’Italia. Inoltre come ospite d’eccezione sarà presente Felice Tagliaferri, scultore non vedente di fama internazione, che allestirà la mostra dal titolo "vedere le sculture con le mani", un percorso percettivo in cui saranno utilizzate solo le mani per scoprire le opere del Maestro. La mostra sarà allestita nella cornice del “Parco dei Priori” a partire dalle ore 15.30 di sabato 15 giugno.