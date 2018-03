PESCARA. CHIUSA PER LAVORI VIA FERRARI

PESCARA. Stop alle auto, a partire da martedì 11 giugno, e per alcuni giorni, su un ampio tratto di via Ferrari e nel sottopasso di via Teramo per consentire il completamento dei lavori inerenti la realizzazione della nuova rotatoria di via Ferrari con via del Circuito, con la realizzazione del nuovo asfalto. Le opere, affidate all’impresa Sea di Sergio Simoncelli & C Snc, che si è aggiudicata l’intervento, richiederanno alcuni giorni, con l’istituzione di diverse deviazioni sulla viabilità nel centro cittadino, deviazioni che probabilmente determineranno qualche disagio, ma che pure sono necessarie per il ripristino delle piene condizioni di sicurezza sull’asse