AVVOCATI: ISTITUITO A TERAMO COMITATO PARI OPPORTUNITA'

CRONACA. TERAMO. In seno all'Ordine degli avvocati di Teramo e' stato istituito il Comitato per le pari opportunita'. E' presieduto dall'avvocato Francesco Paolo Foresta e ne fanno parte gli avvocati Fulvia Cristofari (segretario), Aldo Ambrogi, Alessia De Ambrosiis, Serena Monina, Paola Petrella e Marco Sgattoni. Il comitato, che dura in carica quattro anni, nasce per promuovere le politiche di pari opportunita' e per prevenire, contrastare e rimuovere i comportamenti discriminatori di genere e ogni ostacolo che limiti la parita' e l'uguaglianza nell'accesso e nello svolgimento della professione forense. «L'Ordine degli avvocati di Teramo, in ossequio alla legge, si dota di uno strumento importante - spiega il presidente, Guerino Ambrosini - che potra' attuare interventi finalizzati ad assicurare una reale parita' tra uomo e donna e tra tutti gli iscritti agli albi e registri dell'Ordine. Potra' individuare comportamenti discriminatori, rimuovere ostacoli ed elaborare proposte. Il nostro auspicio e' che la sua attivita' possa favorire concretamente condizioni di pari opportunita' nella crescita dell'attivita' professionale»

