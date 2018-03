MORTO IL PRESIDENTE DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI PESCARA

E’ sabato venerdì il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Pescara, Tito De Marco, che da un anno esatto ricopriva la carica.

«La notizia arrivata nella tarda mattinata di sabato», ha detto il sindaco Mascia, «ci ha lasciato sgomenti, anche perché sino a ieri De Marco aveva lavorato in Comune»

Secondo le prime informazioni, alle 7 di questa mattina De Marco, con alcuni amici, stava lasciando Pescara, come faceva quasi ogni fine settimana, per trascorrere due giornate in montagna, tra funghi e asparagi, che erano la sua passione. All’improvviso, mentre si trovava in auto sul sedile passeggero, all’altezza di piazza Salotto, ha avvertito un malore: inutili i soccorsi tempestivi dell’uomo alla guida, che era un medico, e che ha dato subito l’allarme. Inutili i tentativi di rianimazione, De Marco se n’è andato in un lampo. Tito De Marco, 73 anni da compiere il prossimo novembre, era Dottore Commercialista, iscritto all’Ordine dal 1969, Revisore ufficiale dei Conti dal 1975, curatore fallimentare su nomina del Tribunale e Ctu, oltre che docente in pensione.