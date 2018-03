FESTA A CASALBORDINO CON FABRIZIO MORO

CASALBORDINO. Il 9 giugno, primo giorno delle festività dedicate alla Madonna, gara Nazionale di Mtb, con partenza alle ore 9,30 dal Centro Giovani. Nel pomeriggio alle ore 18 Santa messa con processione dell’antica statua della Madonna lungo le strade di Casalbordino . Nella serata in piazza Umberto1° momento musicale con la banda San Martino di Vasto. Il 10 giugno, alle ore 17,00 la statua della Beata Vergine Maria, da Miracoli muoverà per la Chiesa Santissimo S. Salvatore di Casalbordino, alle 18 ci sarà la Santa messa e Novena alla Madonna, officiata da Don Silvio Santovito con la partecipazione di alcuni monaci Benedettini della Basilica. Verso le 20, la deposizione della corona al monumento dei caduti e raduno in Piazza Umberto 1°, di sindaci , autorità militari e sacerdoti della Diocesi, invitati dal sindaco Remo Bello. Come ogni anno arriveranno tantissimi fedeli dai paesi confinanti, a tutti verrà donata una candela liturgica per dare una maggiore visibilità e spiritualità al cammino, alle ore 20,30 il cordone di fedeli inizierà il tratto di strada che porta verso la Basilica. La processione sarà accompagnata dalla Banda musicale San Martino di Vasto e dalla recita del santo rosario del giorno, all’incrocio con il bivio di Pollutri, si unirà ai fedeli che arrivano dal paese su detto, all’arrivo in Basilica, i fedeli saranno accolti dai fuochi pirotecnici in onore della Madonna. Alle 22 circa ci sarà la Santa messa. Nella giornata dell’ 11 giugno, solenne messe per i fedeli durante il giorno. Alle 18 la santa messa con padre Bruno Forte arcivescovo di Chieti-Vasto , alle 19, sentita processione intorno alle vie della Basilica, accompagnati dalla banda musicale dei giovani della “Madonna dei Miracoli”. A conclusione di questi 3 giorni di festa alle 22 nell’ingresso monumentale della Basilica, spettacolo di Fabrizio Moro in concerto.