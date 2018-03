DONNA MORTA DA 15 GIORNI TROVATA SOLO GGI

MONTESILVANO. Era morta da almeno 15 giorni la donna, di 66 anni, il cui corpo è stato trovato oggi in un'abitazione di Montesilvano. Un primo esame del medico legale avrebbe evidenziato una morte per cause naturali: non sono stati infatti trovati segni di violenza. L'allarme era stato dato da una vicina di casa, allarmata dal forte odore proveniente dai locali dove viveva la donna. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Montesilvano e i Vigili del fuoco del locale distaccamento, assieme al medico legale.