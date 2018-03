AGRICOLTURA:PUBBLICATA GRADUATORIA,9MLN PER 651 AZIENDE

ABRUZZO. La direzione Politiche agricole, ha pubblicato la graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento nell'ambito della Misura ‘Ristrutturazione e Riconversione vigneti dell'Ocm vino’, per la campagna vitivinicola 2012/2013.

Le istanze ammesse a finanziamento sono 651 per un importo totale di quasi 9 milioni di euro.

«E' stato possibile raggiungere questa cifra - ha spiegato l'assessore Mauro Febbo, grazie ad una rimodulazione dei fondi a nostra disposizione, assegnando alla Misura R.R.V dell'Ocm Vino ulteriori finanziamenti recuperandoli da altre misure. Inoltre la Regione ha richiesto ufficialmente al Ministero delle Politiche agricole una ulteriore integrazione finanziaria in modo da poter accogliere il maggiori numero possibile di richieste ammissibili ma non finanziabili, al momento sono 270, con particolare riguardo alle aziende che hanno presentato domanda di pagamento a collaudo, che rischierebbero di perdere l'aiuto pur avendo eseguito le opere».