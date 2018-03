RUBA GENERI ALIMENTARI NEL CENTRO COMMERCIALE MA VIENE SCOPERTO

SAMBUCETO. E’ stata denunciata, con l’accusa di furto aggravato, la persona fermata ieri, dai Carabinieri della Stazione di Sambuceto, dopo che era stata sorpresa a rubare alcuni generi alimentari all’interno del centro commerciale “IPERCOOP” di San Giovanni Teatino. Si tratta di un uomo di 48 anni, noto alle forze dell’ordine, che alle 10 circa di ieri mattina è entrato nell’esercizio commerciale e, fingendo di dover fare degli acquisti, si è impossessato di vari generi alimentari per un valore di circa 70 euro. Dopo averli riposti all’interno di una borsa ha cercato di guadagnare l’uscita oltrepassando le barriere anti-taccheggio ma il dispositivo di allarme, che si è subito attivato, ha richiamato l’attenzione di alcuni addetti alla vigilanza del centro commerciale e l’uomo è stato bloccato. Sul posto sono poi arrivati i Carabinieri della Stazione di Sambuceto, intervenuti a seguito di una richiesta pervenuta al 112, che hanno accompagnato l’uomo in caserma e lo hanno denunciato in stato di libertà.