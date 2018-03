RUGBY. IL VASTO PRENDERÀ PARTE DOMANI ALLA NOTTE OVALE DI SULMONA

VASTO. A due mesi dalla fine del secondo campionato della sua storia, il Vasto Rugby si prepara a tornare in campo questo sabato, 8 giugno, a Sulmona. La formazione adriatica sarà infatti fra le numerose squadre che prenderanno parte alla Notte Ovale, manifestazione di rugby e spettacolo che si svolgerà per festeggiare i 45 anni di attività del Peligna, la società rugbistica di Sulmona.

Previste numerose partite fra squadra provenienti da tutto l’Abruzzo e da oltre i confini regionali: ci saranno Sulmona, Chieti, Paganica, Pescara, Sora e una delegazione di atleti romani. Le partite inizieranno alle 18 circa e andranno avanti sino a notte inoltrata. Ma non sarà solo una notte fatta di mete e placcaggi. Non mancheranno infatti musica, spettacoli, cibo e bevande come nella migliore tradizione rugbistica.

Il Vasto Rugby parteciperà con una propria formazione che metterà insieme atleti seniores e under 20 in una occasione utile a fare esperienza e cementare il gruppo in vista della prossima stagione agonistica.