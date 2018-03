CEDE SOLAIO VECCHIA ABITAZIONE, TRAGEDIA SFIORATA A TERAMO =

TERAMO. Tragedia sfiorata, ieri, intorno alle 14 a Teramo in via D'Annunzio. Le infiltrazioni di acqua hanno provocato il cedimento parziale del solaio di una vecchia abitazione occupata in quel momento. Secondo i vigili del fuoco l'acqua, proveniente da una grondaia, nel tempo, si e' infiltrata nel sottotetto erodendo parte della volta a mattoncini della vecchia costruzione. Improvvisamente, prima e' venuto gia' un mattoncino, poi parte della volta. L'alloggio e' inagibile per l'instabilita' del restante solaio.