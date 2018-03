SENATO: PEZZOPANE VICE PRESIDENTE GIUNTA ELEZIONI IMMUNITA'

ROMA. La senatrice Stefania Pezzopane e' stata eletta vice presidente della Giunta per le elezioni e le immunita' parlamentari, che si e' insediata oggi pomeriggio in Senato per l'elezione dell'ufficio di presidenza e l'avvio delle attivita' istituzionali. Il sen. Dario Stefano di SEL e' stato eletto presidente. La Giunta e' uno degli organismi, la cui presidenza spett all'opposizione. «Sono onorata di essere stata proposta dal PD- ha commentato la senatrice- e di essere stata eletta in un organismo cosi' importante e dal ruolo cosi' delicato. Faro' al meglio il mio lavoro. E' un onere ed una responsabilita' grandissima».