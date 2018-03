INAUGURAZIONE ECOMUSEO DEL PALEOLITICO VALLE GIUMENTINA

ABBATEGGIO. Sarà inaugurato sabato 8 giugno l’Ecomuseo del Paleolitico nella Valle Giumentina. Dopo 5 anni di duro lavoro il Sindaco Antonio Di Marco e tutta l’amministrazione sono lieti di invitarvi per ammirare una bellezza rara che mancava sul nostro territorio.

Alle 11 in punto si terrà il taglio del nastro alla presenza di cittadini e autorità e, a seguire, il saluto del sindaco.

«L’Ecomuseo del Paleolitico Valle Giumentina nasce dall’esigenza della comunità di Abbateggio di conoscere se stessa e la sua storia attraverso le testimonianze della cultura a partire dal patrimonio messo in luce dagli scavi e dagli studi effettuati nel suo territorio – ha affermato Di Marco, anticipando le parole del suo discorso -. L’Ecomuseo è un punto di partenza per la ricerca e la scoperta, primo nucleo di laboratorio territoriale che vuole interagire dinamicamente con le istituzioni di ricerca, le associazioni, gli studenti, gli appassionati, i turisti, con chiunque desideri conoscere le ricchezze che il nostro territorio racchiude e conserva come in un prezioso scrigno».