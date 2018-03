VICENDA AEROCLUB L'AQUILA: ASSOLTO IN APPELLO DIRIGENTE COMUNALE

CRONACA. L’AQUILA. Il dirigente del settore Ricostruzione privata del Comune dell'Aquila, Vittorio Fabrizi, e' stato assolto anche in appello dall'accusa di falso.

I fatti risalivano al 2005, quando l'ingegner Fabrizi - all'epoca responsabile del Patrimonio comunale - aveva revocato la convenzione tra l'ente e l'Aeroclub per la gestione dell'Aeroporto di Preturo. L'Aeroclub aveva presentato un esposto per un presunto falso contenuto in un atto amministrativo firmato dal dirigente comunale. Circostanza ritenuta del tutto insussistente dal giudice di primo grado, che nel marzo 2010 aveva assolto Fabrizi con formula piena. Tale sentenza e' stata confermata ieri dalla Corte d'Appello; nell'adottare quel provvedimento, il dirigente non aveva commesso il reato.