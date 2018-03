GUARDIAGRELE, FORUM SOCIALE 2013:CONFERENZA SUI DIRITTI UMANI

DIRITTI UMANI. GUARDIAGRELE. “Diritti Umani. Diritti vicini. Perché i diritti umani ci riguardano” E’ questo il titolo dell’incontro promosso nell’ambito del forum sociale 2013 che si terrà venerdì 7 giugno ore 17:30 presso la sala “antichità Jubatti” in Via Roma a Guardiagrele messa a disposizione dalla famiglia Jubatti che ha mostrato particolare sensibilità verso l’iniziativa che segue l’incontro dello scorso 25 maggio, quando è stato presentato l’ultimo libro di Giovanni D’Alessandro. Relatori: Antonio Marchesi, presidente di Amnesty International Italia e Franco Corleone, coordinatore nazionale dei diritti dei detenuti. In occasione della conferenza sarà presentata l’iniziativa “3 leggi per la giustizia e i diritti” che vede tra i promotori l’associazione Antigone ONLUS, tra gli organizzatori dell’incontro, che interverrà al convegno con la sua referente regionale, Maria Adorante, avvocato di Guardiagrele e osservatrice per l'Abruzzo e Molise per l’organizzazione. Le tre leggi, per le quali saranno raccolte le firme anche domenica 9 giugno in Piazza santa Maria Maggiore, mirano all’inserimento nel codice penale del reato di tortura, a ripristinare la legalità costituzionale nelle carceri e alla modifica della legge sulle droghe.