FURTO NELLA NOTTE A PAPINO EXPERT NEL PESCARESE, BOTTINO INGENTE

CEPAGATTI. Un furto e' stato messo a segno nella notte all'interno del centro commerciale Mall di Villanova di Cepagatti, nel pescarese. Verso le 3 sono entrate in azione tre persone con il volto coperto, riprese dalle telecamere, che hanno sfondato una porta antipanico utilizzando una mazza ferrata. Dopo essere entrati nel negozio Papino Expert i ladri hanno rubato dei cellulari e prelevato da una vetrina, che e' stata infranta, diversi tablet. Il bottino, non quantificato con esattezza, e' sicuramente ingente. I carabinieri della compagnia di Pescara sono stati avvertiti da un istituto di vigilanza a cui e' collegato il sistema di allarme dell'attivita' commerciale. Le immagini riprese dalle telecamere sono gia' state visionate dai militari dell'Arma, coordinati dal capitano Claudio Scarponi. Un altro furto e' stato effettuato sempre all'interno di Papino nel mese di febbraio. In quella occasione sono spariti telefoni e macchine fotografiche.