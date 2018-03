CANONI ENFITEUTICI: INCONTRO A RIPA TEATINA

RIPA TEATINA. Si terrà venerdì 7 giugno, alle 20.30, nella sala polivalente del Palazzo Municipale di Ripa Teatina la riunione convocata dal sindaco Ignazio Rucci per approfondire l’annosa questione relativa agli aumenti dei canoni enfiteutici dovuti all’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Chieti.

All’incontro, al quale parteciperanno tutti i sindaci dei Comuni interessati (Atessa, Villamagna, Casalincontrada, Vacri, Bucchianico, Torrevecchia Teatina, San Martino sulla Marrucina, Roccamontepiano, Rapino, Fara Filiorum Petri, Casacanditella e Canosa Sannita), saranno presenti gli esperti legali che, in analoghe situazioni, hanno concluso positivamente procedimenti transattivi risolutivi.

Molti cittadini gravati dai canoni enfiteutici hanno infatti finalmente risolto la questione mediante un atto transattivo fondato sul riconoscimento della piena proprietà per usucapione.

Le oltre 200 persone interessate all’argomento sono state invitate alla riunione dal primo cittadino di Ripa Teatina, come già accaduto in occasione di precedenti incontri organizzati dall’amministrazione comunale, per tutelare l’interesse dei cittadini e fornire loro nuove importanti comunicazioni in merito.