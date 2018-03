CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, MERCOLEDI’ GIORNATA DI MOBILITAZIONE A TERAMO

CRONACA. TERAMO. La Cgil provinciale, unitamente al Patronato Inca ed alle categorie sindacali NIDIL, FP e FLC, ha indetto per domani, 5 giugno, una giornata di mobilitazione a sostegno dei diritti dei lavoratori iscritti alla gestione separata Inps. A seguito di numerose segnalazioni si è verificato che a molti lavoratori precari (collaboratori a progetto, ricercatori ed assegnisti universitari) l’INPS non ha accreditato correttamente i contributi previdenziali. Questa situazione ha determinato il mancato riconoscimento di indennità di malattia, maternità, assegno di disoccupazione “una tantum”, ed inoltre potrà generare problemi nel momento del calcolo delle, già magre pensioni. Ciò è accaduto perché il committente (nella maggior parte dei casi amministrazioni pubbliche) ha omesso, del tutto o parzialmente, di effettuare i versamenti contributivi pur avendo operato, in molti casi, la trattenuta al lavoratore.