RISERVA D’ANNUNZIANA, ARRIVANO NUOVE BACHECHE E CARTELLONI

CRONACA. PESCARA. Undici nuove bacheche in cui fornire ogni informazione scientifica circa le specie florvivaistiche e faunistiche presenti all’interno della Riserva naturale dannunziana; 40 nuovi cartelloni per la segnaletica da inserire all’interno dei 5 lotti del Parco, al fine di indicare agli utenti quali sono i servizi presenti nella struttura ed, eventualmente, anche la loro localizzazione. Sono le strutture che l’amministrazione comunale, in collaborazione con tre Club Service della città, il Kiwanis, il Lions e il Rotary, andrà a realizzare nelle prossime settimane, per inaugurare quelle nuove strutture entro fine giugno. «Si tratta di un intervento che ha anche una chiara finalità didattica per le scolaresche che, a partire dal prossimo settembre, vorranno recarsi in quattro dei cinque comparti della Pineta per apprendere nozioni di scienza e di storia su una fetta della Pescara di d’Annunzio», ha dichiarato l’assessore ai Parchi Roberto Renzetti nel corso della conferenza stampa alla presenza dei rappresentanti dei tre Club Service Kiwanis, Lions e Rotary.