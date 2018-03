ABRUZZO/ AGRICOLTURA: 1.2 MLN PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE VITIVINICOLA

IL BANDO. ABRUZZO. La Giunta regionale ha approvato l'Avviso pubblico relativo alla Misura 1.3.3 del Programma di Sviluppo Rurale (Attività di informazione e promozione), concernente le modalità e i criteri di presentazione delle domande di aiuto per azioni promozionali nel settore Vitivinicolo per l'annualità 2013. «Per questa Misura – ha spiegato l'assessore alle Politiche agricola, Mauro Febbo - sono disponibili fondi per complessivi 1.200.000 euro. La 1.3.3 del PSR "Attività di informazione e promozione", ha lo scopo di promuovere con adeguate azioni i prodotti agricoli di qualità, al fine di diffonderne il consumo, di favorirne l'aumento del valore commerciale, accrescendone il valore aggiunto ed espandendone gli sbocchi di mercato».

Sono ammessi alla partecipazione le Associazioni di Produttori, compresi i Consorzi di Tutela e loro associazioni. Le produzioni ammesse devono appartenere al comparto vitivinicolo ed essere state ufficialmente riconosciute ai sensi della normativa vigente ossia secondo i sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario. Sono riconosciute finanziabili ed eleggibili al cofinanziamento comunitario del FEASR tutte le spese documentate ed effettivamente sostenute dal beneficiario a far data dalla presentazione della domanda di aiuto sul portale SIAN. Sono ammissibili a contributo i progetti di informazione e di promozione dei vini di qualità a DOP, IGP e biologici ufficialmente riconosciuti, che favoriscono la conoscenza delle qualità da parte dei consumatori e degli operatori del settore, nonché la loro diffusione e commercializzazione.