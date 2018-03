SAN SALVO. Dalla fase dell’ascolto a quella della proposta. E’ il senso dell’incontro in programma per mercoledì 5 giugno alle ore 16.30 presso la sala consiliare di San Salvo, per affrontare la questione relativa allo scalo merci della stazione ferroviaria Vasto-San Salvo. E’ il naturale proseguimento di un primo incontro svoltosi lo scorso 14 maggio presso la Provincia di Chieti e che ha visto la partecipazione di Rfi e Trenitalia.

Per la società ferroviaria sono stati invitati Paolo Pallotta, responsabile della direttrice Adriatica di Rfi e il direttore regionale di Trenitalia, Cesare Spedicato.

Il sindaco di San Salvo ritiene indispensabile difendere a ogni costo il territorio del Vastese, concetto che sta ribadendo in ogni occasione pubblica.