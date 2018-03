ITAS DI ALANNO, AL VIA I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CONVITTO E DORMITORIO

PESCARA. Stamane la commissione consiliare permanente con delega all’Edilizia scolastica presieduta da Ferdinando Di Giacomo ha preso in esame il progetto di messa in sicurezza del convitto dell’istituto Itas di Alanno e di ampliamento della zona dormitorio. Ad annunciare i lavori di adeguamento statico che partiranno nelle prossime settimane, una volta definito e pubblicato il bando, è lo stesso Di Giacomo: «Grazie ai fondi Fas pari a 800mila euro potremo procedere all’adeguamento statico del convitto dell’istituto di Alanno e, nei prossimi mesi, anche all’ampliamento della zona dormitorio dell’edificio che attualmente ospita circa 56 ragazzi e che in futuro ne potrà accogliere 90. Abbiamo raggiunto questo importante traguardo, che vedrà il completamento di tutti i lavori entro la primavera del 2014, grazie al presidente Guerino Testa e al vicepresidente e assessore all’edilizia scolastica Fabrizio Rapposelli che hanno collaborato alla redazione del progetto».