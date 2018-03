LA MACCHINA NEL FOSSO COL BAMBINO: PENSA AD UN RAPIMENTO E CHIAMA POLIZIA

SULMONA. Ha pensato che gli avessero rapito il figlio di tre anni che aveva lasciato da solo all'interno della sua auto per andare a prendere la giacca che aveva dimenticato in casa: presa dal panico ha telefonato alla polizia per denunciare l'accaduto, ma in realtà l'auto, una Skoda station Wagon lasciata parcheggiata nel cortile, si era sfrenata finendo in un fosso poco distante dalla casa. Ad accorgersi dell'accaduto era stata una vicina di casa che dal suo balcone aveva visto tutta la scena e aveva prontamente avvisato i vigili del fuoco. Fortunatamente il bambino è rimasto illeso, anche se a titolo precauzionale è stato accompagnato al pronto soccorso per una serie di accertamenti. Sulla vicenda la polizia ha aperto un fascicolo per accertare l'intera dinamica dei fatti e eventuali responsabilità da parte della madre.