MOTOCICLISTA DI 34 ANNI MUORE IN SCONTRO FRONTALE

PALENA. Un motociclista di 34 anni, Nico Fiorentino, residente a Casoli (Chieti), è morto in un incidente stradale avvenuto sulla sp 221 Palena-Lettopalena. L'uomo era alla guida della sua moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'autovettura che proveniva nell'altro senso di marcia. Il motociclista stava facendo rientro a casa insieme ad altri centauri dopo un'escursione. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri di Palena, Lettopalena e Casoli.