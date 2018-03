CEPAGATTI, «DOPO 15 ANNI DI OPPOSIZIONE TORNIAMO A GOVERNARE»

POLITICA. CEPAGATTI. Il Pd locale guidato dal segretario Liberato Di Pasquale, dopo 15 anni di opposizione, ritorna attraverso la lista civica "Il Comune di Tutti", anch'essa fortemente voluta e realizzata dal segretario, ad esprimere la prima carica cittadina come sindaco con Sirena Rapattoni.

«Sono state innumerevoli le sfide e i malcontenti che Io in prima persona ho dovuto gestire sia all'interno del partito che della coalizione stessa», commenta Di Pasquale, «ma ora posso affermare che grazie alla mia lungimiranza, l'unione di diversi personaggi di appartenenze politiche diverse, ha scardinato quello che sembrava essere diventato il feudo del solo centro destra. Da oggi, il partito continuerà ad appoggiare il neo eletto Sindaco, per aiutarlo ad affrontare e superare la difficile situazione economica e sociale che il territorio stà vivendo. Come segretario formulo a nome del partito tutto, un in bocca al lupo alla Giunta Rapattoni, augurando ai neoeletti consiglieri un sereno e proficuo buon lavoro, per il bene e nell'interesse di Tutti i Nostri concittadini».