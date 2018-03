NUOTO. MEETING NAZIONALE A PESCARA

PESCARA. Si è aperto ieri, 31 maggio 2013, il 3° Trofeo città di Pescara, il meeting nazionale di nuoto che ha come scenario la splendida vasca olimpionica del Complesso Sportivo Le Naiadi.

5000 gare previste in tre giorni, un altissimo numero di partecipanti, finali in notturna, una macchina organizzativa consolidata: questi sono alcuni degli elementi che hanno consentito a questo meeting di divenire un punto di riferimento nel panorama del nuoto nazionale.

1200 gli atleti che entreranno in vasca nell'arco delle tre giornate: un traguardo notevole, se si considera anche la concomitanza del meeting con lo storico Trofeo Nicoletti di Riccione.

Presenti, tra le altre, la Rappresentativa veneta (squadra costituita da tutti i migliori ragazzi della categoria junior della Regione Veneto), il Team Lombardia, la Aurelia, la Larus. Tra gli atleti possiamo citare il vincitore dei giochi olimpici giovanili Flavio Bizzarri, Lucio Spadaro, Nicolangelo Di Fabio, Martina Caramignoli, oltre a numerosissimi altri campioni italiani nella categoria junior.

La seconda giornata si è aperta sotto la pioggia battente, ma si continua a gareggiare e il pubblico non fa mancare partecipazione e incitamento per i ragazzi. La manifestazione si chiuderà nel pomeriggio di domani, domenica 2 giugno.