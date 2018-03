FINO A DOMENICA IL FESTIVAL DI SCACCHI “CITTA’ DI ROSETO”

ROSETO. Sono più di 130 i giocatori che si sfideranno nella quarta edizione del Festival internazionale di scacchi "Città di Roseto degli Abruzzi", ospitato da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno nel villaggio turistico Lido D'Abruzzo a Roseto.

Il torneo si conferma anche quest'anno come uno dei più forti nel calendario della federazione nazionale: molti gli scacchisti professionisti in campo - tra questi i due forti Maestri Internazionali serbi Gojko Laketic e Nenad Aleksic – oltre a qualche ex candidato al titolo italiano e diverse giovani promesse.

Tra i partecipanti confermati figurano anche le sorelle Tea e Laura Gueci, di Palermo, attualmente campionesse italiane in carica (la prima assoluta, la seconda under 20); Eugenia Di Primo, di Chieti, vincitrice del titolo italiano femminile a squadre; Marianna Colasante e Linda Di Crescenzo, detentrici del titolo italiano a squadre nei giochi studenteschi, anche loro di Chieti. Sarà ospite della manifestazione e giocatore in gara anche l'attore Flavio Parenti (uno dei protagonisti dell'ultimo film di Woody Allen, “To Rome with love”), che non ha declinato l'invito nonostante i numerosi impegni cinematografici.