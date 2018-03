"CORRE PELTUINUM", DOMENICA A PRATA D’ANSIDONIA, PER NON DIMENTICARE

L’EVENTO. PRATA D’ANSIDONIA. Domenica 2 giugno si disputa la quarta edizione della "Corre Peltuinum", una manifestazione sportiva attraverso borghi gravemente colpiti dal terremoto aquilano, seguendo un itinerario che oltre ai pregevoli siti storici ci aiuta a ricordare che lo sport è vita e che la vita prevale su tutto.

L’evento è organizzato dal Comune di Prata D’Ansidonia e San Pio delle Camere, l'Asd M.C. Manoppello Sogeda, l’Us Acli, la Uisp, l’Associazione Ricostruiamo Castelnuovo Onlus e la Pro Loco di Prata D'Ansidonia.

Corre Peltuinum è giunta alla quarta edizione, si parte da piazza della Memoria a Prata D’Ansidonia (Aq), si raggiungono le prime abitazioni di Castelnuovo, si costeggia il paese percorrendo una stradina asfaltata (al di sotto della zona rossa) e si raggiunge un sentiero sterrato, ghiaia e erba che ci porta sul Regio Tratturo Borbonico che taglia in due il sito di Peltuinum (la città di Peltuinum, fondata fra il I secolo a.C. ed il I secolo d.C. nel territorio abitato dal popolo dei Vestini), si scende su un sentiero brecciato e si ritorna verso la strada asfaltata che riporta a Prata D’Ansidonia, con arrivo in Via Roma, questa è la gara competitiva di km 8.

La non competitiva è la Fitwalking di 4 Km, da Prata D’Ansidonia si raggiunge Peltuinum seguendo la strada asfaltata e si ritorna in via Roma a Prata D’Ansidonia, attraverso panorami stupendi.