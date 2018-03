BASKET MASCHILE: A MOSCIANO TORNEO INTERNAZIONALE UNDER 20

MOSCIANO SANT'ANGELO. Prenderà il via venerdì 21, (inizio gare alle 18 ed alle 20), il torneo internazionale di basket maschile "Città di Mosciano Sant'Angelo" che vedrà impegnate in un quadrangolare di basket maschile le nazionali under 20 di Italia, Georgia, Russia e Germania. Questa mattina, a Pescara, in Regione, la presentazione dell'evento, la cui conclusione è prevista domenica 23, alla presenza dell'assessore con delega allo Sport, Carlo Masci, del sindaco di Mosciano Sant'Angelo, Orazio Di Marcello, del presidente del Comitato regionale della FIP, Francesco Di Girolamo, e del presidente della società Olimpia Mosciano, Marco Aureli. "Un grande ringraziamento va al Comitato regionale della Federbasket - ha detto l'assessore Masci - per essere riuscita a portare in Abruzzo, per il quarto anno consecutivo, la nazionale under 20 che è pur sempre il team azzurro più importante dopo la nazionale maggiore. Plauso che va esteso anche all'amministrazione comunale di Mosciano ed alla società Olimpia per il contributo organizzativo ad un evento sportivo di tale rilevanza che, oltretutto, coniuga al meglio l'aspetto sportivo a quello quello turistico-ambientale. Inoltre, - ha aggiunto Masci - stiamo parlando di uno sport che in Abruzzo vanta una grande tradizione. Non a caso possiamo vantare uno degli arbitri migliori al mondo come il pescarese Luigi Lamonica e, tra gli atleti di maggior prestigio, il capitano della nazionale che è il teatino Stefano Mancinelli oltre ad una serie di tecnici e di atleti di grande valore che militano nei campionati che contano". La gare, che si disputeranno presso il palasport di Mosciano Sant'Angelo, si concluderanno alle ore 20 di domenica 23. Intanto, da lunedì 10 a domenica 16 Mosciano Sant'Angelo ospiterà anche le finali nazionali di basket femminile under 17.