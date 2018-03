SICUREZZA A SCUOLA E NELLA VITA, IL PROGETTO DEI VIGILI DEL FUOCO NELLE SCUOLE

CRONACA. PESCARA. Anche quest’anno il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco – Sezione di Pescara e l’INAIL provinciale, ha promosso un progetto formativo/educativo indirizzato agli alunni delle scuole dell’infanzia di Pescara avente come tema “la sicurezza nei luoghi di vita e negli ambienti scolastici nonché la promozione delle attività del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”. Al progetto hanno partecipato gli alunni della scuola d’infanzia degli Istituti Comprensivi del II°, III°, V°, VI° e X° Circolo della città di Pescara, coordinate dall’Ufficio Scolastico Provinciale. Sono stati organizzati 16 incontri presso i 5 Istituti interessati, consentendo di coinvolgere 643 piccoli alunni, di età compresa tra i 3 e 6 anni, in lezioni in cui il personale tecnico operativo VVF ed il personale dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco ha illustrato i contenuti della campagna informativa promossa dal Ministero dell’Interno sugli aspetti relativi alla sicurezza negli ambienti di vita e nella scuola, ed in particolare in merito ai seguenti argomenti: Sicurezza in casa ed a scuola; giocattoli Sicuri; botti sicuri (articoli pirotecnici); attività istituzionale dei Vigili del Fuoco.