ABRUZZO TURISMO: A NEW YORK DI DALMAZIO INCONTRA CONSOLE ITALIANO

TURISMO. ABRUZZO. Un incontro di circa due ore con il console intaliano a New York, Natalia Quintavalle, ha aperto oggi il tour della Regione Abruzzo a New York per promuovere le eccellenze del turismo abruzzese negli Stati Uniti. La Regione Abruzzo, rappresentata dall'assessore al Tutismo Mauro Di Dalmazio, ha scelto ancora una volta la Grande Mela per entrare nel mercato turistico americano, ben conscia di quanto peso e influenza abbia la citta di New York sul mercato americano. Non poteva mancare, naturalmente, il passaggio al consolato italiano, vero e proprio presidio istituzionale per chi vuole pianificare azioni di promozione a New York. «Con console Quintavalle – ha spiegato l'assessore Mauro Di Dalmazio, accompagnato dal direttore della sede Enit di New York, Eugenio Magnani – abbiamo parlato delle possibilità che ha il mercato turistico italiano a New York, ma soprattutto abbiamo illustrato la strategia che ha intenzione di portare avanti l'Abruzzo negli Stati Uniti». «Al mercato americano – ha spiegato l'assessore al Turismo – presenteremo una serie di proposte nuove che esaltano le eccellenze abruzzesi nei campi dell'enogastronomia, della cultura e della musica, con progetti nuovi che fanno riferimento al turismo attivo e alla mobilità turistica. Tra le proposte innovative che l'Abruzzo quest'anno presenta a New York - ha spiegato Di Dalmazio – c’è anche e soprattutto Pescara Jazz che presenterà il programma della prossima edizione del Festival e che supporterà l'artista e cantante aquilana Simona Molinari nel concerto di gala previsto per domani sera all'Hotel Michelangelo di New York».