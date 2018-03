AGGREDISCE MARESCIALLO DEI CARABINIERI: RUMENO ARRESTATO

ORTONA. Un Maresciallo dei Carabinieri in servizio ad Ortona è stato aggredito e colpito, con un pugno al volto, da un cittadino rumeno all’interno del pronto soccorso del locale ospedale. L’episodio è avvenuto questa mattina. Il militare era intervenuto presso il nosocomio unitamente ad una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile poiché il rumeno, di 24 anni, stava minacciando il personale medico e prendendo a calci le suppellettili. Al momento dell’arrivo dei carabinieri il 24enne, senza apparente motivo, si è scagliato contro i militari colpendo il maresciallo con un pugno al volto. Il militare, che indossava gli occhiali da vista, è stato soccorso dai medici presenti e, dopo essere stato visitato, gli è stata diagnosticata una contusione orbito bulbare con una prognosi di 10 giorni. Per lui sarà inoltre necessario un intervento chirurgico per estrarre dall’occhio un frammento della lente degli occhiali. Il rumeno è stato arrestato con l’accusa di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale.